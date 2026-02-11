Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri, Van’ın tek yaş ve cinsiyete göre nüfus dağılımını da ortaya koydu. Veriler, 2024 yılı ile karşılaştırıldığında özellikle çocuk ve genç nüfus grubunda sayısal bir gerilemeye işaret ederken, ileri yaş nüfusunda artış yaşandığını gösterdi.

Açıklanan 2025 yılı verilerine göre Van’da 0–12 ay arasındaki bebek nüfusu 17 bin 9 olarak kaydedildi. Bu sayı 2024 yılında 17 bin 743 olarak açıklanmıştı.

1 yaş grubundaki nüfus 2025’te 17 bin 712 olurken, 2024’te 18 bin 499 olarak açıklanmıştı. Benzer düşüş eğilimi 2 yaş grubunda da görüldü; 2024’te 20 bin 53 olan nüfus, 2025’te 18 bin 96’ya geriledi.

5 yaş grubunda 2024’te 23 bin 254 olan nüfusun, 2025’te 20 bin 930’a düştüğü kayıtlara geçti. 10 yaş grubunda ise nüfus 2024’te 24 bin 719 iken, 2025’te 23 bin 891 oldu.

15 yaş grubunda 2024 yılında 23 bin 31 kişi bulunurken, 2025’te bu sayı 22 bin 651 olarak açıklandı. 18 yaş grubunda da düşüş devam etti; 2024’te 21 bin 985 olan nüfus, 2025’te 21 bin 591’e geriledi.

2024 ve 2025 verileri karşılaştırıldığında, 15–24 yaş aralığındaki nüfusun neredeyse tüm yaş gruplarında düşüş gösterdiği görüldü. 15 yaş grubunda nüfus 23 bin 31’den 22 bin 651’e, 18 yaş grubunda 21 bin 985’ten 21 bin 591’e geriledi. 21 yaş grubunda ise 19 bin 130’dan 19 bin 442’ye artış yaşandı.

Benzer şekilde 22, 23 ve 24 yaş gruplarında da 2025 yılı nüfusunun, 2024 yılına göre daha düşük olduğu kayıtlara geçti. Verilere göre, Van’da genç nüfus sayısal olarak azalma eğiliminde seyretti.

GENÇ YETİŞKİN NÜFUSU KAPSAYAN 20–29 YAŞ ARALIĞINDA DA BENZER BİR TABLO ORTAYA ÇIKTI!

25 yaş grubunda nüfus 2024’te 21 bin 581 iken, 2025’te 21 bin 222 olarak kaydedildi. 29 yaş grubunda ise 2024’te 20 bin 35 olan nüfus, 2025’te 19 bin 643’e düştü. Buna göre Van’da genç yaş grubundaki nüfus, 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla azaldı.

Orta yaş grubunda yer alan 30–39 yaş aralığında da genel olarak azalış gözlendi. 35 yaş grubunda nüfus 2024’te 17 bin 248 iken, 2025’te 17 bin 495 olarak sınırlı bir artış görülse de; 36, 37, 38 ve 39 yaş gruplarında nüfusun düştüğü verilerde yer aldı.

Buna karşılık 51 yaş ve üzeri nüfusun arttığı görüldü. 2024 yılında 159 bin 915 olan 51 yaş ve üzeri nüfus, 2025’te 168 bin 187’ye yükseldi.