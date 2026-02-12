Van’da kar yağışı devam ediyor. Özellikle bazı ilçelerde daha fazla etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Bugün sabah saatleri itibariyle; Bahçesaray ilçesinde 19 mahalle 52 mezra yolu, Başkale ilçesinde 2 mahalle 4 mezra yolu, Çaldıran ilçesinde 2 mezra yolu, Çatak ilçesinde 4 mahalle 12 mezra yolu, Erciş ilçesinde 1 mahalle 2 mezra yolu, Gevaş ilçesinde 1 mahalle 2 mezra yolu, Gürpınar ilçesinde 9 mahalle 20 mezra yolu, İpekyolu ilçesinde 1 mezra yolu, Muradiye ilçesinde 2 mahalle yolu, Özalp ilçesinde 2 mahalle 1 mezra yolu ve Saray ilçesinde de 6 mahalle 1 mezra yolu olmak üzere Van genelinde 46 mahalle, 97 mezra yolu, toplamda 143 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı yer yer etkisini sürdürürken, ekipler kapanan yolları yeniden ulaşıma açabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.