Van’da yer yer etkili olan yağışlar bugün de sürecek. Yağışların bölge genelinde aralıklı karla karışık yağmurlu ve yükseklerde kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve yüksek kesimlerde kar yağışlı şekilde olması beklenirken, bazı ilçelerde yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli olacağı bildiriliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, yağışların yer yer bazı ilçelerde kuvvetli olmasının beklendiğini bildirerek uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda; “Kuvvetli yağışlarla birlikte, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, görüş mesafesinde azalma, düşük rakımlarda kuvvetli yağış ve kar erimeleri sonucu su baskını, sel, heyelan ve kaya düşmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, çığ tehlikesine yönelik yinelediği uyarıda da şöyle dedi; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışlar öğle saatlerine kadar kuvvetli

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışlar öğle saatlerine kadar kuvvetli

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışlar öğle saatlerine kadar kuvvetli

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışlar öğle saatlerine kadar kuvvetli

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı