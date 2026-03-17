Van’da yaşanan trafik yoğunluğu, bayram arifesinde daha da arttı. Özellikle akşam saatlerine doğru bazı noktalarda trafik adeta kilitleniyor.

Bir yandan şehir merkezinde alışveriş hareketliliği yaşanırken, diğer yandan trafik yoğunluğu günlük yaşamı zorlaştırıyor. Vatandaşlar bayram alışverişlerini tamamlamak için merkeze akın ederken, esnaf da satış telaşı yaşıyor. Kıyafet, şeker, tatlı ve bayram hazırlıkları gibi yapılan alışverişler nedeniyle yoğunluk her geçen gün artıyor.

Kentte normal zamanlarda mesai başlangıcı ve bitiş saatleri ile özellikle hafta sonlarında yaşanan trafik sorunu, bayram öncesi günlerde daha da arttı. Özellikle kentte otopark sayısının az olması ve duyarsız sürücüler tarafından da gelişigüzel park yapılması sorunun artmasına neden oluyor.

Uzun süredir kronik hale gelen yoğunluğa karşı belediyeler tarafından bazı yollarda tek yön uygulamasına gidilirken, bu düzenlemeler kısmen rahatlama sağladı.

İFTAR ÖNCESİ YOĞUNLUK ARTIYOR

Bayrama sayılı günler kala alışveriş hareketliliğinin artmasıyla birlikte şehir merkezinde trafik adeta kilitlendi. Alternatif yolların yetersiz olması ve vatandaşların ihtiyaçlarını büyük ölçüde kent merkezinden karşılaması, yoğunluğu daha da artırıyor. Özellikle iftar öncesi evlerine yetişmeye çalışanlar ile alışverişe çıkan vatandaşlar, trafikte uzun kuyruklar oluşturuyor.

MERKEZDEKİ TÜM CADDELERDE YOĞUNLUK VAR

Kentte en yoğun noktaların başında Maraş Caddesi geliyor. Yolcu taşımacılığında kullanılan araçların da etkisiyle bu bölgede trafik zaman zaman durma noktasına ulaşıyor. Bunun yanı sıra Cumhuriyet Caddesi’nden Sebze Hali Kavşağı’na kadar olan güzergah, Beşyol’dan eski hastane bulvarı ve ikizler kavşağına uzanan Ferit Melen Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi, İskele Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve İki Nisan Caddesi başta olmak üzere kent merkezinin birçok noktası yoğunluktan etkileniyor.

KORNA SESLERİ RAHATSIZ EDİYOR

Artan trafik yoğunluğuyla beraber korna sesleri vatandaşları rahatsız edici boyuta ulaşıyor. Hem görüntü hem de gürültü kirliliğine neden oluyor.