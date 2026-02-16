Trendyol 1. Lig’de bir hafta daha geride kaldı. Çekişmeli maçlara sahne olan haftada lider değişti, temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 11. sıradaki yerini korudu.

Çekişmeli maçların oynandığı Trendyol 1. Lig’de liderlik koltuğu el değiştirdi. Haftaya lider olarak giren Amed Sportif Faaliyetler sahasında konuk ettiği Sakaryaspor A.Ş. ile 1 – 1 berabere kalarak puanını 50’ye yükseltti. Sahasında Adana Demirspor A.Ş.’yi 7 – 0 mağlup eden Erzurumspor FK puanını 51’e yükselterek liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Manisa Futbol Kulübü’nü 3 – 1 yenerek puanını 50’ye yükselten Esenler Erokspor averaj farkıyla 2. sırada yer alırken, Amed Sportif Faaliyetler ise 3. sıraya geriledi.

VAN SPOR 11. SIRADA

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 25. hafta maçında deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile karşılaştı.

Gol yağmurunun yaşandığı maçta 3 – 1 yenik duruma düşmesine rağmen mücadeleyi elden bırakmayan temsilcimiz skoru son dakika golüyle 3 – 3’e getirdi ve sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı. İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, puanını 35’e yükselterek 25. haftayı da 11. sırada tamamlamış oldu.

HAFTANIN SONUÇLARI

Alagöz Holding Iğdır FK 1 - 1 Eminevim Ümraniyespor

Boluspor 3 - 1 Atakaş Hatayspor

Esenler Erokspor 3 - 1 Manisa Futbol Kulübü

Arca Çorum FK 2 - 3 İstanbulspor A.Ş.

Erzurumspor FK 7 - 0 Adana Demirspor A.Ş.

Bandırma Spor 0 - 3 Serik Spor Futbol A.Ş.

Özbelsan Sivasspor 3 - 3 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

Sipay Bodrum FK 4 - 3 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Amed Sportif Faaliyetler 1 - 1 Sakaryaspor A.Ş.

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 2 - 0 Sms Grup Sarıyerspor

PUAN DURUMU