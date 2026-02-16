İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan ve şube müdürlerinin katıldığı etkinlikte, yeni atanan eğitimcilere meslek hayatında başarılar dilendi. Toplantıda konuşan Müdür İnan, "Hoş geldiniz meslektaşlarım" diyerek başladığı konuşmasında, öğretmenlik mesleğinin sadece okul sınırları içinde değil, toplumun her alanında etkisi olan bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

İnan, "Öğrencilerle kurulan bağınız çok önemli, çünkü yüreğine dokunamadığınızın beynine giremezsiniz" dedi.

Yeni göreve başlayan öğretmenlerden heyecanlarını korumalarını ve çağın bilimsel gelişmelerine uyumlu bir eğitim anlayışıyla çalışmalarını isteyen İnan, ayrıca öğretmenlerin davranış ve kıyafetlerinin de mesleğe yakışır bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.

Toplantı sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü İnan, her öğretmenle bire bir sohbet ederek, Van Valisi Ozan Balcı’nın göndermiş olduğu kitapları takdim etti.