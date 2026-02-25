Altın piyasasında hareketli bir gün daha yaşanıyor.

Geçtiğimiz gün sert düşüş gösteren altın fiyatları, bugün itibarıyla yönünü yeniden yukarı çevirdi.

ALTININ GRAMI 7 BİN 323 TL'DAN İŞLEM GÖRÜYOR

Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 7 bin 276,7 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 7 bin 323 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS FİYATI: 5 BİN 191 DOLAR

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 340 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 950 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 0,5 artışla 5 bin 191 dolardan işlem görüyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ ALTIN PİYASASINI HAREKETLENDİRİYOR

ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle altın fiyatları yükselirken Çin'de Ay Yeni Yılı tatilinin sona ermesi de altına destek verdi.

Özellikle ABD-İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.