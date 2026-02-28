Mücadelenin ardından Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zorlu saha şartlarına dikkat çeken Özbalta, maçın oynanıp oynanmayacağının bir gece öncesine kadar net olmadığını belirterek, “Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Deplasmanda, belki oynanıp oynanmayacağı belli olmayan bir gecenin ardından, yetkililerin sahayı denetlemesi ve personelin kar temizleme çalışmalarıyla saha oynanabilir hale geldi. Ancak sağlıklı bir zemin yoktu. İki takım açısından da futbol oynamaya elverişli bir saha değildi. Buna rağmen iyi bir mücadele ortaya kondu.” dedi.

“GOL İSTEDİĞİMİZ DAKİKADA GELDİ"

Vanspor’un motive bir şekilde sahaya çıkacağını bildiklerini ifade eden Özbalta, “Biz de bu motivasyona karşılık vermeliydik. Hem maçın ilk bölümünde hem de sonuna kadar bunu göstermemiz gerekiyordu. Bunu başardığımızı düşünüyorum. İlk yarı 0-0 sona erdi. Ortada geçen bir müsabakaydı. Gol istediğimiz dakikada geldi. Golden sonra rakibin direnci düştü.” diye konuştu.

İkinci golden sonra oyunun tamamen değiştiğini belirten teknik adam Özbalta, “İstediğimiz skoru elde ettik. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, deplasmanda da bizi yalnız bırakmadılar.” ifadelerini kullandı.

“LİG BİTMEDİ ÖNÜMÜZDE 10 MAÇ VAR"

3-0’lık galibiyete rağmen temkinli konuşan Özbalta, “Kolay bir müsabaka değildi. Zor bir mücadeleydi ve kazanmamız gerekiyordu. 3-0’lık net bir skorla yolumuza devam ediyoruz ancak lig bitmedi. Oynanması gereken 10 maç ve ortada 30 puan var. Uzun bir maraton. 38 maçlık sezonun 28’ini geride bıraktık.” dedi.

“VANSPOR KENDİSİNE ZARAR VERDİ"

Maçın atmosferine de değinen Özbalta, “Oyuncularım sakinliğini korudu. Keşke daha steril bir ortam olsaydı. Bunu sadece burası için değil, her şehir için söylüyorum. Futbol adına söylüyorum. ‘Keskin sirke küpüne zarar’ derler. Vanspor kendine zarar verdi ama onların da yolu açık olsun. Ayaklarımız yere sağlam basmalı. Henüz şampiyon olmadık." dedi.