Trendyol 1. Lig’de 29. hafta heyecanı yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşması 6 Mart Cuma günü SMS Grup Sarıyer – Eminevim Ümraniyespor maçıyla başlayacak, 8 Mart Pazar günü oynanacak Sipay Bodrum FK – Esenler Erokspor karşılaşmasıyla sona erecek.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK de 6 Mart Cuma günü deplasmanda Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş’ye konuk olacak.

VANSPOR SON 2 HAFTAYI PUANSIZ KAPATTI

Son iki haftayı puansız kapatan kırmızı-siyahlı ekip, Pendik deplasmanında galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Ligin 27. haftasında Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında son dakikalarda mağlup olan temsilcimiz, ardından sahasında ağırladığı Erzurumspor FK’ye de yenilerek 12. sıraya geriledi. Van ekibi, play-off hattına yaklaşmak için zorlu deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor.

HEDEF PLAY-OFF HATTINA GİRMEK

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kendi tesislerinde hazırlıklarını sürdüren İmaj Altyapı Van Spor FK, iki haftalık galibiyet özlemine son vermeyi amaçlıyor. Van temsilcisi, deplasmanda kazanarak hem son haftalardaki puan kayıplarını telafi etmeyi hem de play-off hattına girmeyi arzuluyor.

VANSPOR GECE MAÇINA ÇIKACAK

Gece oynanacak karşılaşmada özellikle İstanbul’da yaşayan Vanspor taraftarlarının tribünlerde takımlarını yalnız bırakmaması bekleniyor.

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş – İmaj Altyapı Van Spor FK karşılaşması 6 Mart Cuma günü Pendik Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.

İLK DEVRE BERABERLİKLE TAMAMLANMIŞTI

İki takım arasında sezonun ilk devresinde Van’da oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmış, taraflar sahadan birer puanla ayrılmıştı.

VANSPOR 12.SIRADA, PENDİKSPOR 5.SIRADA YER ALIYOR

Ligde 28 hafta sonunda İmaj Altyapı Van Spor FK; 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 38 puan toplayarak 12. sırada yer alıyor. Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş ise 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 48 puanla haftayı 5. sırada tamamladı.