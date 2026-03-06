Bugün oynanacak karşılaşmada kırmızı-siyahlı Van ekibi için ayrılan 268 kişilik misafir tribünü biletleri kısa sürede tükendi. Böylece Vanspor taraftarlarının yer alacağı misafir tribünü kapalı gişe olacak.

Zorlu geçmesi beklenen karşılaşmanın biletleri önceki gün satışa çıkarıldı. Deplasman biletleri, Vanspor’un kuruluş yılına ithafen 19,82 TL olarak satışa sunuldu.

İki takım taraftarlarının dostluk vurgusu yaptığı karşılaşma, bugün (6 Mart Cuma) oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.

Her iki takımın da galibiyet için sahaya çıkacağı maç taraftarlar tarafından da merakla bekleniyor. Her iki kulüp taraftarları maç öncesi dostluk mesajları veriyor.