28 Şubat’ta oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Erzurumspor FK karşılaşmasının ardından yapılan incelemeler sonucu iki kulübe de çeşitli cezalar verildi.

PFDK kararına göre kırmızı-siyahlı Van ekibine yüksek miktarda para cezası kesildi. Vanspor’a toplamda 780 bin TL para cezası ile bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine karar verildi. Erzurumspor FK’ye ise 110 bin TL para cezası verildi ve bazı taraftarların elektronik biletleri bir sonraki deplasman maçı için bloke edildi.

VANSPOR’UN CEZASI BELLİ OLDU

PFDK kararında İmaj Altyapı Van Spor FK ile ilgili şu ifadelere yer verildi, “İmaj Altyapı Van Spor FK’nın, 28.02.2026 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Erzurumspor FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2 ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 440.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı Tribün Kapalı Batı A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İmaj Altyapı Van Spor FK’nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 320.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Tribün A-B ve Doğu Tribün A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İmaj Altyapı Van Spor FK görevlisi Veysi Gençer’in, akreditasyon kartını görünür şekilde boynuna asmaması nedeniyle talimatlara aykırılıktan FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

ERZURUMSPOR’A 110 BİN TL CEZA

PFDK’nın Erzurumspor FK ile ilgili kararında ise, “Erzurumspor FK’nın, 28.02.2026 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Erzurumspor FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2 ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Erzurumspor FK’nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki deplasman müsabakasına girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.