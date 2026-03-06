Kırmızı-siyahlı Van ekibi, ligin 29. haftasında bugün Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş ile karşı karşıya gelecek.

Vanspor taraftarları, takımlarını desteklemek için misafir tribününü dolduracak. Kırmızı-siyahlılar deplasmanda mutlak galibiyet için sahaya çıkacak ve play-off hedefi için mücadele edecek.

Önemli karşılaşmaya özellikle İstanbul’da bulunan Vanspor taraftarlarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Deplasman karşılaşmasında tribündeki yerini alamayacak sporseverler ise maçın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü karşılaşması, bugün Pendik Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Mücadele, sporseverler tarafından TRT Spor, Tabii ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.