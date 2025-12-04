Van’ın kent kültürünü ve toplumsal dinamiklerini derinlemesine incelemeyi hedefleyen Cennetin Şehri Van Şehir Okumaları Projesi, 2025 Aralık ayı ile 2026 Ocak ayı boyunca gerçekleştirilecek etkinlik dizisini duyurdu.

KONU BAŞLIKLARI BELLİ OLDU

Kent sosyolojisinin temel kavramlarının ele alınacağı buluşmalar; nüfus hareketleri, göç olgusu, toplumsal sınıflar, kimlik tartışmaları, sanatın kentle ilişkisi, kamusal alan kullanımı ve kentin kolektif hafıza mekanları gibi başlıklarda kapsamlı değerlendirmelere yer verecek.

Proje, Van’ın sosyal dokusuna farklı bir gözle bakmak isteyen akademisyenleri, araştırmacıları ve kentlileri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Buna göre, programın ilk etkinliği bu hafta Cumartesi günü Edremit Bahçelerinde gerçekleştirilecek olan kış yürüyüşü olacak. Yürüyüşe yazar ve doğa mihmandarı Muzaffer Yazlık’ın yanı sıra Edremit bölgesinden katılımcılar eşlik edecek.

SANATÇI VE AKADEMİSYENLER VAN’DA AĞIRLANACAK

Takip eden günlerde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademisyenleri ile halk eğitimi alanında uzman eğitimciler ve sanatçıların ortak çalışmasıyla müzede “Urartu Sonrası Kültürel Mirasın Farklı Sanatlara Aktarılması” başlıklı uygulamalı etkinlik düzenlenecek.

Bunun yanında, VAN TSO’da veya kentteki önde gelen sanatçı ve işletmelere ait atölyelerde planlanan sanatsal workshoplar kapsamında katılımcılara çeşitli disiplinlerde üretim deneyimi sunulacak. Programın bir diğer bileşeni ise VAN TSO’nun desteğiyle, alanında uzman sanatçı ve akademisyenlerin Van’da ağırlanması olacak.

Yaklaşık on farklı sanat dalını kapsayan bu etkinlik serisi, kentin kültürel mirasının çağdaş sanatla bütünleşmesine katkı sağlamayı ve sanatla ilgilenen katılımcılara deneyimli isimlerle çalışma olanağı sunmayı amaçlıyor.