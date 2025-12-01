Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi alanına yapılacak 400 yataklı yeni hastane projesi hakkında bilgi verdi. Mevcut bina ile entegre edilecek hastanenin temelinin önümüzdeki yıl atılması planlanıyor.

Üniversite bünyesinde yapılacak olan hastane tamamlandığında, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, 400 yataklı yeni üniversite hastanesi için arsa hazırlıkları tamamlandığını ve proje çalışmalarına 2026’da başlanmasının beklendiğini söyledi.

Tosun, yapılacak olan yeni üniversite hastanesi hakkında şunları kaydetti:

“Üniversite Hastanesi’nin fiziki şartları büyük ölçüde iyileştiriliyor. Bu iyileşmeler tamamlandıkça verdikleri hizmet kalitesi de daha çok ön plana çıkacak. Bunun dışında, Cumhurbaşkanlığı’ndan sözünü aldığımız 400 yataklı üniversite hastanesi projemiz var. İnşallah 2026 yılı yatırım programı açıklandığında bu proje de yatırıma girmiş olacak. Şu an arsasının hazırlığını yapıyoruz. Seneye de proje çalışmalarına başlayacağız.”