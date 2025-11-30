Alınan bilgilere göre olay, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Görgü tanığının ifadesine göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir aracın kontrolden çıkarak baraj suyuna düştüğü bildirildi. Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü sualtı arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Rojhat Durğun (21) ve Cihat Durna (22) sudan çıkarılmıştı.

Suya batan 01 BBH 295 plakalı otomobilden çıkarılan 2 kişinin cenazesi Gürpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, suda olduğu belirtilen Furkan Özdemir’i arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Van Emniyet Müdürlüğüne ait ROW (Sualtı Görüntüleme Cihazı) cihazının da kullanıldığı çalışmalarda şimdiye kadar herhangi bir sonucu ulaşılamadığı belirtildi.

Yaşanan feci kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.