Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Narkotik Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak Başkale ilçesi Oğulveren Mahallesi’nde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan operasyon neticesinde 60 kilogram skunk maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA