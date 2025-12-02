Olay, dün sabah erken saatlerde Avcılar’ın Küçükçekmece gölü kenarında bulunan çiftliklerde yaşandı. Bölgede bulunan çok sayıda başıboş sokak köpeği, gece saatlerinde toplanarak 82 yaşındaki Mehmet Kaşıkçı’nın koyunlarına saldırdı. 26 koyunu bulunan Kaşıkçı’nın yaklaşık 10 hayvanı telef olurken, çok sayıda kayıp ve yaralının bulunduğu öğrenildi. Bölgede bulunan farklı çiftliklere de geçtiğimiz günlerde saldıran köpekler, onlarca ördek, tavşan, keçi ve ineği öldürdüğü belirtildi.

Yine bölgede yaşayan insanlara da defalarca saldırdığı ve yaralanmaların yaşandığını ifade eden çiftçiler, yetkililerden yardım istedi. Sokak köpeklerinin saldırısı sonucunda koyunları telef olan 82 yaşındaki Mehmet Kaşıkçı, "Başıboş köpekler hayvanlara, insanlara sürekli saldırıyor.

Yetkililer müdahale etmiyor. Ne olacak bu böyle, 15 hayvanım zarar gördü. 10 tane koyunum öldü, 5-6 tanesi de yaralandı. Daha da çevrede hayvanlar var, ölü mü yaralı mı bilmiyorum. Hayvanlarımızın dışında biz de korkuyoruz, can taşıyoruz. Köpekler aç, gözü dönmüş bize de saldırabilir. Yetkililerden bu duruma müdahale edilmesini istiyorum, zararımın karşılanması istiyorum. Ben 82 yaşındayım, daha ne iş yapabilirim" diyerek yaşanan olayı anlattı.