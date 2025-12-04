Ayakkabı tamirinde uzun yıllardır hizmet veren ustalar, özellikle ekonomik nedenlerin bu tercihte etkili olduğunu belirtiyor. Vatandaşların, yüksek ayakkabı fiyatları karşısında deforme olmuş botlarını atmak yerine tamire getirdiğini anlatan esnaf Mecit Emen, botların fermuarından alt tabanına, su alma problemlerine kadar pek çok onarımın yapıldığını anlattı.

40 YILLIK USTA: “KIŞIN TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ”

Van’ın İpekyolu ilçesinde yaklaşık 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Mecit Emen, mesleğe küçük yaşlarda çırak olarak başladığını ve yıllardır aynı iş yerinde hizmet verdiğini söyledi.

Kış aylarında yoğunluğun arttığını vurgulayan Emen, “Mevsimsel olarak tamir sürecine girdik. Çok ciddi anlamda bir talep var. Yağışlarla beraber botlar ortaya çıktı ve bakım-tadilat işleri arttı. Ekonomik sıkıntılardan dolayı vatandaşlar ayakkabılarını tamir ettiriyor. Zengin-fakir fark etmeksizin her kesimden talep oluyor aslında. Kış aylarında zaman zaman taleplere yetişemiyoruz.” dedi.

“GERİ DÖNÜŞÜME DE DESTEK OLUYORUZ”

Ayakkabı tadilat ve tamiratının sektöre ciddi bir katkı sağladığını dile getiren Mecit Emen, “Yaptığımız işlemler hem ekonomik açıdan hem de geri dönüşüm anlamında önemli. Ayakkabılar pahalı, tamir daha ucuz. Örneğin botun fermuarı bozulduğunda komple bot atılmıyor; tamir edip yeniden kullanılabilir hale getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ÇIRAK YETİŞMİYOR”

Artan talebe rağmen meslekte çırak bulamamanın ciddi bir sorun haline geldiğini belirten Emen, teknolojinin gelişmesine rağmen ayakkabı tamirciliğinin devam ettiğini ancak gençlerin bu mesleğe yönelmediğini söyledi.