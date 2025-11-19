Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre; aralarında Van’ın da bulunduğu birçok kentte farklı branşlarda sözleşmeli personel istihdam edilecek. Ülke genelinde lisans mezunları arasından 4 bilgisayar mühendisi, 1 elektrik mühendisi, 2 elektronik mühendisi, 4 harita mühendisi, 3 inşaat mühendisi, 1 kimya mühendisi, 3 makine mühendisi, 2 yazılım mühendisi, 4 avukat, 2 biyolog, 1 diyetisyen, 30 büro personeli, 1 laborant; önlisans mezunlarından 2 tekniker ve ortaöğretim mezunlarından 435 destek personeli ile 1 koruma ve destek personeli olmak üzere toplam 496 personel alınacak.

İlana göre Van’da ise destek personeli kapsamında 1 şoför alımı yapılacak.

Yayımlanan ilanda “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle genel–özel şart ve mezuniyetlerden toplam 496 adet sözleşmeli personel alınacaktır.” denildi.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

-Adaylar 20 Kasım 2025 – 04 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresi üzerinden başvuru yapacaktır.

-Başvurular 04 Aralık Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek olup süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

-Şahsen, posta, dilekçe veya farklı şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

-Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil, askerlik ve kimlik bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların servislerinden temin edileceğinden, başvuru sırasında bu belgeler talep edilmeyecektir. Bilgilerinde hata olan adayların, başvuru yapmadan önce gerekli güncellemeleri ilgili kurumlardan yaptırmaları gerekmektedir.

- Yerleşmeye hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

- Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra, “Başvurularım" ekranından “Başvuru Alındı" ibaresini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu ibare görünmeyen başvurular geçerli sayılmayacaktır.

-Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra, “Aday Başvuru Bilgileri" formunu yazdırmaları gerekmektedir.

Personel alımında tüm detaylara https://www.ogm.gov.tr/tr adresi duyurular sayfasından ulaşılabilir.