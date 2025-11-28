Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2024 KPSS (B) grubu KPSSP93 ve KPSSP94 puan sıralaması esas alınarak toplamda 6 büro personeli, 6 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 temizlik görevlisi ve 14 şoför alınacağı belirtildi.

27 kişinin alınacağı duyurulan ilanda, Van’a 1 büro personeli kontenjanı ayrıldı.

GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

- Türk Vatandaşı olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

-Başvurular elektronik ortamda 8 Aralık - 22 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.

- Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer Kapısı-işe alım işlemlerinin yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

- Adaylar sadece öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği pozisyon için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlık internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

- Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlanın tüm detaylarına (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) sayfasından Kültür ve Turizm Bakanlığı başlığı altındaki linkten ulaşılabilir.