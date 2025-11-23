Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, kentte aile hekimleri hariç günlük 25 bin civarında hastanın muayene edildiğini belirterek, hekim sayısının Türkiye ortalamasının biraz altında olduğunu söyledi.

Amaçlarının hekim sayısını Türkiye ortalamalarının üzerine çıkarmak olduğunu belirten Tosun, “Hekimi Van’a getirmek tek başına çözüm değil, gelen hekimin burada uzun süre kalmasını sağlamamız lazım.” dedi.

“ÇALIŞAN HEKİMLERİN İLDEN AYRILMASINI ENGELLEMEMİZ LAZIM”

Sağlık yönetiminin çabasının yanı sıra, kentin sosyal imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Tosun, “Gerek sağlık yönetimi olarak gerekse ildeki sosyal ve diğer imkanlar artırılarak gelen hekimin burada rahat etmesi ve uzun süre kalması sağlanmalı. Bakanlığımız yaklaşık iki ayda bir atama yapıyor ve her atamada bize 50-60 civarında hekim veriliyor. Ancak asıl önemli olan, giden hekim sayısını azaltarak havuzu doldurmak. Bunun için diğer paydaşların da sosyal imkanları geliştirmesi, halkımızın tüm memurlara sadece hekimlere değil daha hoşgörülü davranması gerekiyor. Biz yukarıdan atama aldıkça, burada çalışan hekimlerin ilden ayrılmasını engellememiz lazım.” ifadelerini kullandı.

VAN, DOĞU ANADOLU’NUN EN KALABALIK İLİ

TÜİK tarafından açıklanan 2025 verilerine göre Van’ın nüfusu 1 milyon 118 bin 87 kişi ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin en yüksek nüfusa sahip ili konumunda bulunuyor. Nüfus yoğunluğu arttıkça, kentte günlük hasta başvurularında da ciddi artış yaşanıyor. Buna karşın doktor sayılarının Türkiye ortalamasının altında kaldığı ifade ediliyor.

VAN’DAKİ HEKİM SAYILARI AÇIKLANDI

Van İl Sağlık Müdürlüğü, kentte görev yapan uzman ve pratisyen doktor sayılarını paylaştı. İşte o veriler…

Kamu hastaneleri

-687 uzman doktor

-807 pratisyen doktor

Özel hastaneler

-115 uzman doktor

-29 pratisyen doktor

Üniversite hastanesi

-155 uzman doktor

-456 pratisyen doktor

Toplam hekim sayısı

-957 uzman doktor

-1.292 doktor

Van genelinde toplamda 2.249 hekim sağlık hizmeti veriyor.