AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Muradiye, Çaldıran ve Özalp ilçelerinde devam eden sağlık, altyapı ve sulama yatırımlarını yerinde inceleyerek projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Arvas, bir gün içinde üç ilçede gerçekleştirdiği saha ziyaretleriyle hem tamamlanan projeleri değerlendirdi hem de planlanan yatırımların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Muradiye’ye 150 yataklı yeni devlet hastanesi geliyor

Muradiye ilçesinde yapılması planlanan 150 yataklı Devlet Hastanesi’nin ihale sürecinin tamamlandığını açıklayan Arvas, inşaatın kısa sürede başlayacağını belirtti. Yeni hastanenin, ilçe halkının uzun yıllardır yaşadığı sağlık hizmetlerine erişim sorunlarını büyük ölçüde çözeceğini vurguladı.

Hastane yatırımına ek olarak prestij caddesi, yeni kavşak düzenlemesi ve TOKİ sosyal konut projelerinin de eş zamanlı olarak yürütüldüğü ifade edildi. Arvas, prestij caddesinin ilçe merkezine modern bir görünüm kazandıracağını, TOKİ’nin yeni konutlarının ise artan barınma ihtiyacına çözüm olacağını söyledi.

Muradiye’ye tarımsal kalkınmayı güçlendirecek gölet projesi

Muradiye’de Devetaş Mahallesi Hamo mezrasında planlanan gölet projesi de Arvas’ın gündemindeydi. DSİ ile yürütülen ölçüm ve sürdürülebilirlik çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Arvas, yapılacak göletin hem içme suyu hem de tarımsal sulama amacıyla kullanılacağını belirtti. Projenin binlerce hektar arazinin sulanmasına imkân tanıyarak ilçedeki tarım ve hayvancılığı güçlendirmesi bekleniyor.

Çaldıran’da 60 yıllık baraj hayali gerçek oluyor

Çaldıran ilçesinde uzun yıllardır beklenen Çubuklu Barajı için saha incelemesi gerçekleştiren Arvas, projenin milletvekilliği döneminde başlatılan girişimlerle yatırım programına alındığını söyledi. Altyapı süreçleri ve saha tahsislerinin tamamlandığını belirten Arvas, baraj sahasında fiili çalışmaların başladığını açıkladı.

Toplam 30 milyon m³ su depolama kapasitesine sahip olacak barajın, 50 bin dönüm tarım arazisini modern kapalı sulama sistemiyle buluşturacağı ifade edildi. Proje, üretim kapasitesinin artmasıyla hem ilçe ekonomisine hem de bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Arvas, barajın hayata geçmesiyle kırsal göçün de azalacağını dile getirdi.

Özalp ve İpekyolu’nda göletler sulama sezonuna hazırlanıyor

Özalp Gültepe Göletinde incelemelerde bulunan Arvas, yaklaşık 400 milyon TL maliyetle tamamlanan göletin su tutmaya hazır olduğunu belirtti. Göletin, 2026 sulama sezonunda 2.740 dönüm arazinin sulanmasını sağlayacağı kaydedildi.

İpekyolu ilçesinde tamamlanan Ortanca Göletinin de su tutmaya başladığı ve bölgedeki tarımsal verimliliği artıracağı ifade edildi. Bu projelerin hem tarım hem de hayvancılık faaliyetlerine önemli katkılar sunacağı belirtildi.

“Bölgenin kalkınması ve göçün azalması için yatırımlar sürüyor”

Arvas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirmesiyle halkın hizmetine devam ettiklerini belirterek, ilçelerde yürütülen her projenin bölgenin kalkınmasına, istihdamın artmasına ve yaşam kalitesinin iyileşmesine katkı sağladığını söyledi. Güvenlik ortamının güçlenmesiyle birlikte bölgede artık yatırım ve hizmet döneminin öne çıktığını ifade eden Arvas, Van’ın göç veren değil göç alan bir şehir olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Arvas, projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlıklara, DSİ Bölge Müdürlüğü’ne ve tüm paydaşlara teşekkür etti.