Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van ve bazı illerde görevlendirilmek üzere personel alımı yapacak. Personel alımı ilanında, “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ilk defa devlet memurluğuna atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla (29) açıktan devlet memuru temin edilecektir.” denildi.

KPSS P3 (lisans) alanından mezun 29 personelin alınacağı belirtilen ilanda, Van için ise 2 avukat ve 1 psikolog olmak üzere toplam 3 personel alınacağı kaydedildi. Personel alımında 2024–2025 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alma şartı yer alıyor.

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

-Başvurular 24 Kasım 2025 tarihinde başlarken 08 Aralık 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

-Başvurular yalnızca https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTM) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

-Başvuru kılavuzu; www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr, www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ve https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim (Kariyer Kapısı Platformu) internet adreslerinde yayımlanacak.

-PTM’ye e-Devlet kapısı üzerinden; e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden biri ile giriş yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-Türk vatandaşı olmak,

-Müracaatların son günü itibarıyla (08 Aralık 2025) 18 yaşını tamamlamış olmak,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

-2024–2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden 60 ve üzeri almak,

-Avukat unvanına başvuran adaylar için avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş (tecilli) ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması,

-Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışıyor olmamak.

Personel alımı ilanıyla ilgili tüm detaylara https://kamuilan.sbb.gov.tr/ üzerinden ulaşılabilir.