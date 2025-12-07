Van’da sabah saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evden “ekmek almaya gidiyorum” diyerek çıkan 60 yaşındaki bir kişi, aracıyla Eski Cami Taziye Evi önüne geldi. Aracını nizami bir şekilde park eden şahıs, taziye evinin yakınında yaşamını yitirdi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan ilk incelemelerde, şahsın üzerinde bir mektup bulunduğu iddia edildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.