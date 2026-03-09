Van’da hafta sonu etkili olan kar yağışından dolayı kent genelinde yüzlerce yerleşim yeri yolu ulaşıma kapanmıştı. Yapılan çalışmalarla kapalı yolların çoğu yeniden ulaşıma açılırken, kapalı bulunan 59 yolun ulaşıma açılması için de çalışmalar sürüyor.

Van’da Mart ayında da kar yağışı etkili oluyor. Önceki gün başlayan ve iki gün etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle birçok ilçede 216 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmalar sonucunda bu yollardan 157’si ulaşıma açılırken, 59 yolun ulaşıma açılması için de çalışmalar devam ediyor.

Bugün sabah saatleri itibariyle; Bahçesaray ilçesinde 4, Başkale ilçesinde 4, Çaldıran ilçesinde 6, Çatak ilçesinde 5, Erciş ilçesinde 1, Gevaş ilçesinde 12, Gürpınar ilçesinde 13, Muradiye ilçesinde 4, Özalp ilçesinde 2 ve Tuşba ilçesinde de 8 olmak üzere 59 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekipler, kapalı bulunan yolları yeniden ulaşıma açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.