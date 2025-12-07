İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bugün saat 16.00'da Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Kötü gidişata dur demek için kazanmak isteyen temsilcimizin sahaya çıkacağı ilk 11'i açıklandı.

Ev sahibi Manisa Futbol Kulübü de evinde kazanarak alt sıralardan kurtulmayı amaçlıyor. Her iki ekibin de kazanmak istediği maç saat 16.00’da başlayacak ve Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak.

MAÇIN 11'LERİ

Ev sahibi Manisa Futbol Kulübü sahaya; Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Christophe Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem, Mamadou Cissokho, Jonathan Lindseth, Birama Toure, Yusuf Talum, Omobolajı Habeeb Adekanye ve Loıs Pablo Diony ilk 11’i ile çıkacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise mücadeleye; Çağlar Şahin Akbaba, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Lucas Henrıque Da Silva, Naby Youssouf Oulare, Francesc Crespi Regis, Mehmet Özcan, Zan Jevsenak, Emir Bars, Jefferson Nogueira Junior, Ivan Cedric Bikoue Embolo ve Batuhan Kör ile başlayacak.