Yapılacak alım kapsamında 7 kişi 5 ay süreyle, 10 kişi ise 4 ay süreyle istihdam edilecek. Böylece toplam 17 kişi geçici olarak iş imkânı bulacak.

Konu ile ilgili yayımlanan ilanda, “Revizyon dönemine destek hizmetleri kapsamında personel hizmeti alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” denildi.

Mart ayında gerçekleştirilecek ihalenin ardından hizmet alımı şeklinde yapılacak personel alımında, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 iş günü içerisinde işe başlanacağı belirtildi.

İHALE TARİHİ VE YERİ

17 kişinin alınacağı ihale, 25 Mart Çarşamba günü saat 10.30’da Erciş Şeker Fabrikası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İhale dokümanlarına https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

-İhaleye katılacak isteklilerden şu belgeler istenecek:

-Teklif mektubu

-Geçici teminat

-İsteklinin iş ortaklığı olması hâlinde iş ortaklığı beyannamesi

-Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin yüzde 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ya da teknolojik ürün deneyim belgesi

-Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin yalnızca fiyat esasına göre belirleneceği kaydedildi.

-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. Teklif verecek olanların EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunlu olacak.

-Bu ihalede işin tamamı için teklif verileceği belirtilirken, isteklilerin teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere belirleyecekleri tutarda geçici teminat sunmaları gerekecek.

-Ayrıca ihalede elektronik eksiltme yapılmayacağı ve verilen tekliflerin ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacağı ifade edildi.

Personel alımına ilişkin ihale ilanının ayrıntılarına ilan.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.