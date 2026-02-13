DAKA personel alım başvuru süresini uzattı. 12 Ocak 2026 tarih ve 33135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan personel alım ilanında belirtilen son başvuru tarihi 01.03.2026, sözlü sınava katılacak adayların ilan tarihi ise 09.03.2026 olarak güncellendi.

DAKA, TRB2 Bölgesi’nde istihdam edilmek üzere 4 uzman ve 1 destek personeli (büro görevlisi) alımı gerçekleştirecek. Personel alımı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans puanı veya iş tecrübesi esas alınarak yapılacak.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Alımlarda uzman-1 (Mimarlık, Jeoloji Mühendisliği, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, İnşaat Mühendisliği) ve uzman-2 (Makine Mühendisliği) bu iki pozisyon için başvurular yalnızca KPSS puanı ile yapılabilecek.

Öte yandan uzman-3 (Endüstri, Bilgisayar, Maden, Yazılım Mühendisliği) ve uzman-4 (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Zootekni) ise bu kadrolar için KPSS puanı ya da iş tecrübesi ile başvuru kabul edilecek.

Ayrıca, Destek Personeli (Büro Görevlisi) Muhasebe ve Finans Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinden lisans mezunu 1 kişi alınacak.

GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

-Türk vatandaşı olmak

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

-Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak

-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

-Sağlık raporuna sahip olmak

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Başvurular 2 Şubat 2026 – 1 Mart 2026 tarihleri arasında https://kariyerkapisi.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.

Sınavda başarılı olan adaylar, ajansın faaliyet gösterdiği TRB2 Bölgesi illerinden genel sekreterlikçe uygun görülen herhangi bir ilde görev yapmayı kabul etmiş sayılacak.