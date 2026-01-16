Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi çeşitli branşlarda 225 personel alımı yapacağını duyurdu.

Van YYÜ tarafından yayımlanan ilana göre, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alımlar, 2024 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yapılacak.” denildi. İlana göre Van YYÜ bünyesinde toplam 225 personel istihdam edilecek.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

İlana göre üniversiteye; 1 Veteriner Hekim, 2 Biyolog, 2 Çocuk Gelişimcisi, 2 Diyetisyen, 2 Fizyoterapist, 50 Hemşire, 5 Ebe ve 1 Laborant, Sağlık teknikeri alanında; 3 Tıbbi Laboratuvar, 2 Patoloji, 7 Anestezi, 10 Tıbbi Görüntüleme, 1 Nükleer Tıp, 2 Radyoterapi, 4 Ameliyathane Hizmetleri, 4 Diyaliz, 3 Ağız ve Diş Sağlığı, 8 İlk ve Acil Yardım, 2 Eczane Hizmetleri alanında alım yapılacak. Ayrıca; 1 Biyomedikal Mühendisi, 1 Elektrik-Elektronik Mühendisi, 2 Makine Bakım Onarım Teknisyeni (Erkek), 2 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni (Erkek) personel alımı gerçekleştirilecek.

Destek personeli kapsamında ise; 52 Temizlik Görevlisi (Erkek), 5 Temizlik Görevlisi (Kadın), 10 Hasta Bakıcı (Erkek), 5 Hasta Bakıcı (Kadın), 2 Aşçı (Erkek), 2 Aşçı (Kadın), 1 Gassal (Erkek), 1 Gassal (Kadın), 24 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek), 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) olmak üzere toplam 225 personel alınacak.

GENEL ŞARTLAR

-Adaylarda aranan genel şartlar ise şöyle sıralandı:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

-Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

-Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak

-2024 yılı KPSS sınavına girmiş olmak

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

-Nöbet veya vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Başvurular, 16 Ocak 2026 – 30 Ocak 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Kariyer Kapısı İşe Alım” veya https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi.