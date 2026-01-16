Karayolları Genel Müdürlüğü, personel alımı gerçekleştirecek. Türkiye genelinde toplam 150 kişinin istihdam edilecek. Bu kapsamda Van’a da 7 personel alınacak.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personellerin ön lisans ve lisans mezunları arasından seçileceği bildirildi.

VAN’DA ALINACAK KADROLAR BELLİ OLDU

Yapılacak alım kapsamında Van’da; 2 Büro Personeli (Lisans), 1 İnşaat Mühendisi (Lisans), 2 Makine Mühendisi (Lisans), 1 Ulaştırma Teknikeri (Ön lisans), 1 İnşaat Teknikeri (Ön lisans) olmak üzere toplam 7 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda, “Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre istihdam edilmek üzere, farklı unvanlarda toplam 150 sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ

Adaylar başvurularını 16 Ocak – 30 Ocak tarihleri arasında sadece https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden gerçekleştirebilecek. Şahsen, posta yoluyla ya da farklı yöntemlerle yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranan genel şartlar şöyle;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Görevini yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak

-Başvurulan pozisyon için gerekli nitelikleri taşımak

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

-Kamu görevinden çıkarılmamış olmak

-Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli veya muaf olmak)

-Gerekli belge, sertifika ve sürücü belgelerine başvuru süresi bitimine kadar sahip olmak

-Mühendis ve tekniker adayları için arazide ve seyahatte çalışmaya uygun olmak

-Ulaştırma Teknikeri, İnşaat Teknikeri ve Makine Teknikeri kadroları için B sınıfı sürücü belgesi

-Büro personeli için MEB onaylı bilgisayar sertifikası veya bilgisayar dersi alındığını gösteren transkript

-Tüm pozisyonlar için 2024 KPSS (B) grubu ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak