Kırmızı-siyahlı Van ekibi, 7 Aralık Pazar günü deplasmanda ligin son sıralarında yer alan Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Deplasman karşılaşmasına gidemeyecek olan sporseverler, mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağını merak etmeye başladı.

Trendyol 1. Lig’de 16. hafta heyecanı yaşanacak. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Van ekibi, bu maçın çalışmalarına Trabzon’da start verdikten sonra Manisa’ya geçti ve hazırlıklarına burada devam ediyor.

KARŞILAŞMANIN CANLI YAYINLANACAĞI KANALLAR

Manisa Futbol Kulübü ile İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasındaki mücadele, 7 Aralık Pazar günü saat 16.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşma, sporseverler tarafından TRT Spor, BeIN SPORTS 2 ve Tabii ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.