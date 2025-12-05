Trendyol 1. Lig’de 16. hafta karşılaşmaları oynanacak. 6 Aralık Cumartesi günü Serik Spor Futbol A.Ş. – Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçıyla başlayacak olan hafta, 8 Aralık Pazartesi günü Arca Çorum FK – Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. karşılaşmasıyla tamamlanacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK 7 Aralık Pazar günü deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

3 HAFTALIK GALİBİYET ÖZLEMİ

Son haftalarda kazanamayan Van ekibi, deplasmandan üç puanla dönerek 3 haftalık galibiyet hasretini sonlandırmayı ve kötü gidişata dur demeyi hedefliyor. Kupada güçlü rakip Trabzonspor’a elenen kırmızı – siyahlı ekip, iyi oyununu sürdürmeyi ve deplasmandan 3 puanla dönmeyi arzuluyor.

3 HAFTADA 8 PUAN KAYBI

13. haftada SMS Grup Sarıyerspor mağlubiyetinin ardından, 14. haftada sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile berabere kalan Van ekibi, son olarak yine sahasında 15. hafta maçında Serik Spor Futbol A.Ş.’ye mağlup oldu. 3 haftada 8 puan kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, bu kayıpları telafi etmek istiyor.

KUPA MAÇINDAKİ OYUN BEĞENİ TOPLADI

Dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme karşılaşmasında deplasmanda Süper Lig ekibi Trabzonspor’a konuk olan İmaj Altyapı Van Spor FK, mağlup olmasına rağmen 90 dakika boyunca iyi mücadele ettiği için birçok kesimden olumlu not aldı.

Sosyal medyada çok sayıda yorum yapan Van Spor taraftarları da; “Ligde de böyle oynamak laçzım

KARŞILAŞMA TARİHİ, YERİ VE SAATİ

Trendyol 1. Lig 16. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü - İmaj Altyapı Van Spor FK karşılaşması, 7 Aralık Pazar günü saat 16.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

VANSPOR’UN RAKİP İLE PUAN FARKI 8

Kırmızı-siyahlı Van ekibi; 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet ve 21 puanla 10. sırada yer alırken, rakip Manisa Futbol Kulübü ise 3 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet ve 13 puanla 18. sırada bulunuyor.