Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Gelişim Ligi 10. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK’ye konuk oldu. Zorlu geçen karşılaşmada Van ekibi sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrıldı.

TFF U19 Gelişim Ligi’nin 10. hafta karşılaşmasında kırmızı siyahlı Van ekibi, Iğdır temsilcisine konuk oldu. Emek Semt Sahası’nda oynanan mücadelede Alagöz Holding Iğdır FK ile İmaj Altyapı Van Spor FK U19 takımları karşı karşıya geldi.

Şuana kadar önemli galibiyetlere imza atan İmaj Altyapı Van Spor FK U19 takımı, deplasmanda istediğini elde edemedi.

Karşılaşmada istediği oyunu sahaya yansıtamayan Van temsilcisi, mücadeleden 4-1 mağlup ayrılarak 10. haftada 2. mağlubiyetini almış oldu.

Iğdır ekibi ise aldığı galibiyetle puanını Vanspor ile eşitledi. Averaj farkıyla kırmızı siyahlı Van ekibi liderliğini korudu.

U19 Gelişim Ligi’nde; temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK; 8 galibiyet, 2 mağlubiyet, 24 puan ve 20 averajla liderliğini sürdürürken; Alagöz Holding Iğdır FK ise 8 galibiyet, 2 mağlubiyet, 24 puan ve 16 averaj ile 2. sırada yer alıyor.