Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 5 Aralık Cuma günü saat 15.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.



Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

2025 – 2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasına; Trendyol Süper Lig’den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Rams Başakşehir Futbol Kulübü, Samsunspor ile 4. Eleme Turu’nda tur atlayan 19 takım katılacak.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü de 4. Eleme Turu’nda deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşmış ve sahadan 2 – 0 mağlup ayrılarak kupaya veda etmişti.