Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Eleme Turu heyecanı Trabzonspor A.Ş. İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü maçıyla devam edecek. Trabzon Papara Park’ta oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak.

Hakem Gürcan Hasova’nın düdük çalacağı, Kemal Elmas ve İbrahim Ethem Potuk’un yardımcı, Emre Kaan Çalışkan’ın ise dördüncü hakemlik yapacağı mücadeleye dakikalar kala her iki takımın da ilk 11’leri açıklandı.

Buna göre ev sahibi Trabzonspor sahaya; Onuralp Çevikkan, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Danylo Sikan, Mustafa Eskihellaç, Serdar Saatçi, Christ Ravynel Inao Oulai, Arsenii Batahov, Cihan Çanak, Kazeem Aderemi J. Olaigbe ve Arif Boşluk ilk 11’i ile çıkacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise; Abdulsamed Damlu, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Lucas Henrique Da Silva, Naby Youssouf Oulare, Francesc Crespi Regis, Emir Bars, Zan Jevsenak, Anıl Mehmet Siddık Yıldırım, Mehmet Özcan, Ivan Cedric Bikoue Embolo, Anestis Vlachomitros ilk 11’i ile mücadeleye başlayacak.