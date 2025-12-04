Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, Samsunspor'u konuk edecek. RAMS Park'taki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)
6 Aralık Cumartesi:
14.30 ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
7 Aralık Pazar:
14.30 Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Eryaman)
17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa (Kocaeli)
20.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
8 Aralık Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)
20.00 Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Alanya Oba)