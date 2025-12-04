Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde, 15. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Samsunspor: Mehmet Türkmen

6 Aralık Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

7 Aralık Pazar:

14.30 Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

8 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

Kaynak: AA