İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin son haftalarındaki kötü gidişatı durdurmak isterken, diğer taraftan sakat futbolcular nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün başı sakatlıklardan yana dertte. Bir süredir sakatlığı devam eden Bekir Can Kara’nın kontrollü olarak saha çalışmalarına başladığı bildirilirken, Erdem Seçgin, Mehmet Maniş, Jefferson, Erdi Dikmen ve Sabahattin Destici’nin de tedavilerinin devam ettiği aktarıldı.

Konu hakkında İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada; “A Takım futbolcularımızın son antrenman ve müsabakalar sonrası yapılan kontrollerinde güncel sağlık durumları kulüp sağlık ekibimiz tarafından değerlendirilmiş olup, oyuncularımızla ilgili detaylar aşağıdaki gibidir:

* Erdem Seçgin - Sol üst arka adale kas grubunda ödem ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

* Bekir Can Kara - Sol arka alt adale bölgesinde ödem tespit edilmiş olup saha çalışmalarına kontrollü şekilde başlanmıştır.

* Mehmet Maniş - Sağ üst arka adale kas grubunda ödem ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

* Jefferson - Sol ön üst adale bölgesinde kanama tespit edilmiştir, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

* Erdi Dikmen - Sağ üst arka adale kas grubunda kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

* Sabahattin Destici - Sol diz iç yan bağda yırtık tespit edilen oyuncumuz kuvvet ve koşu çalışmalarına başlamış olup süreci olumlu yönde ilerlemektedir.” denildi.

Açıklamada, tüm oyuncular için geçmiş olsun dilekleri iletilirken, en kısa sürede sahaya dönmeleri temenni edildi.