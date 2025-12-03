Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, geçtiğimiz hafta Van Atatürk Şehir Stadyumunda konuk ettiği Serik Spor Futbol A.Ş. maçının ardından PFDK’ya sevk edildi.
İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması”, kulüp masörü Tayfun İşlen de “talimatlara aykırı hareketi” gerekçeleriyle PFDK’ya sevk edildi.
PFDK’ya sevk raporunda; “İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün 29.11.2025 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü-Serik Spor Futbol A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü masörü Tayfun İşlen’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.