Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Eleme Turu heyecanı dün oynanan dört mücadeleyle başladı. Bugün devam edecek olan dokuz karşılaşmayla kupa maçları sürecek. Yarın oynanacak altı mücadeleyle de 4. Tur karşılaşmaları tamamlanacak ve toplam 19 takım grup aşamasına yükselecek.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, bugün oynanacak olan maçta Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Trabzonspor A.Ş. karşısında ter dökecek.

Kendi sahasında müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı Van ekibi, dün Trabzon’a geçti.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden kırmızı-siyahlı temsilcimiz, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Son haftalardaki futbolcuların sakatlık durumları nedeniyle de sıkıntılı günler yaşayan Van ekibinin, zorlu karşılaşmaya hangi ilk 11 ile çıkacağı merak ediliyor.

Ayrıca karşılaşmaya taraftarlar tarafından yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Bilet satış oranlarının yüzde 80’i aştığı belirtildi.

KARŞILAŞMANIN TARİHİ VE SAATİ

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Trabzonspor – İmaj Altyapı Van Spor FK karşılaşması bugün, Papara Park Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak.