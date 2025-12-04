Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü eleme turunda temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Van Spor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TEKKE: TUR ATLADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, tur atladıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Sakatlarımız mevcut. Sakatlanmadan, sakatlık vermeden her iki takım açısından bence iyi bir şey bu” dedi. Tekke maçın değerlendirmesine ilişkin şunları söyledi:

“Tur atladığımız için öncelikle mutluyuz. Sakatlarımız mevcut. Sakatlanmadan, sakatlık vermeden her iki takım açısından bence iyi bir şey bu. İki gol atmak, Kazım’ın gol katkısı yapması moral açısından iyi. Bana göre bu akşam Onural’in bu kadar soğuk kalıp kaleye top gelmeden iki tanre çok kritik anda iki tane kurtarışı var. Onuralp’i tebrik ediyorum. Gayet iyi çalışıyorlar zaten Ahmet de arkasında keza öyle. En çok sevindirici şey bu. Bu galibiyet önemliydi. Taraftarımızın soyunma odasında maça çıkarken de aslında tarzım değil ama ben de o dönem futbolcuydum yaşadığımız o en son hafızada kalan 30 yıllık aslında belki bir nesle zarar vermiş anın şu an pozitife dönmesi bu anlamda da mutluluk verici bir şey. Tabi eksikler var, çok net gözüküyor. Sakatlarımız mevkisel olarak. Performansların durumu, genel hatlarıyla zaten Trabzonspor olarak biz oynamak istediğimiz oyunu çok daha fazla üretmemiz gerekirken ama genel hatlarıyla çok dağılmadan organize bir şekilde oynamaya çalıştık. Rakibimizi de tebrik ederim. Gayet ciddi savunma yaptılar. Aslında bekledikleri o oyunun kırılma anı dediğim iki tane şans yakaladılar. Bu da gayet doğal. Bugün iyi olan şey dediğim gibi Onuralp’in o kritik iki tane çok ciddi ve ilk maçında soğuk kaldığı an ve Kazım’ın goldeki katkısı. Bunlar olumlu. Maç oynamamız, daha uzun süre alan oyuncuların oynaması olumlu, sakatlık olmadan bitirmemiz olumlu.”