Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor A.Ş.’ye 2 – 0 mağlup olarak kupa yarışında saf dışı kaldı.

Ev sahibi ekip taraftarlarının ilgi gösterdiği maça her iki ekip de kontrollü başladı.

Maçın ilk yarısında ev sahibi ekibin gol arayışlarına karşın Van Spor iyi bir mücadele ortaya koydu ve gole izin vermedi. Müsabakanın ilk yarısında gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 0 - 0 eşitlikle gitti.

Maçın ikinci yarısı, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü oyuncularının vuruşuyla başladı. Oyunun belli bölümlerinde Trabzonspor yüklense de Van Spor da kontralarla tehlike yaratmaya çalıştı.

Trabzonspor, aradığı golü 65. dakikada buldu. Ceza sahası içine gönderilen topa Danylo Sikan vurdu ve Oulare'ye de çarpan top filelerle buluştu: 1-0.

Bu golden sonra İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü beraberlik golü için arayışlarını sıklaştırdı. Net pozisyonlar da bulan temsilcimiz gole ulaşamadı.

Trabzonspor 84. dakikada korner atışı kullandı. Arka direğe gönderilen topa Muhammet Çavuşoğlu ters bir vuruş yapınca top bir kez daha Van Spor ağlarına gitti ve skor 2-0 oldu.

Bu golden sonra başka gol olmadı ve mücadeleyi bordo mavililer 2 - 0 kazandı.

Bu sonuçla temsilcimiz kupa yarışını noktalarken, Trabzonspor ise yoluna grup aşamasından devam edecek.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, kupaya veda etse de güçlü rakibi karşısında ortaya koyduğu mücadeleyle beğeni topladı.