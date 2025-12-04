Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van’da 7 Aralık Pazar ve 8 Aralık Pazartesi günlerinde yer yer yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Tahminlere göre Van’ın merkez ilçeleri İpekyolu, Tuşba ve Edremit ile birlikte Bahçesaray, Çatak, Erciş, Gevaş ve Muradiye ilçelerinde pazar ve pazartesi günleri yağmur görülecek.

Başkale ilçesinde Pazar günü kar, pazartesi günü karla karışık yağmur beklenirken, Çaldıran ve Özalp ilçelerinde 7 aralık pazar günü ve 8 aralık pazartesi günleri kar bekleniyor.

Gürpınar ilçesinde pazar günü karla karışık yağmur ve pazartesi günü ise yağmur yağacağı tahmin edilirken, Saray ilçesinde ise hem pazar hem de pazartesi günleri karla karışık yağmurlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Van’da yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş olacak.