Van’da hava sıcaklıkları düşerken, yağmur ve karla karışık yağmur da kendisini gösteriyor. Meteorolojik tahminlere göre yüksek kesimlerde de kar beklentisi var.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Van'ın kuzeyi ile Muş ve Bitlis in doğu ilçelerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur yükseklerde ise kar görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE

İpekyolu: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu

Çaldıran: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu

Erciş: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu,

Muradiye: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu