Van’da hava sıcaklıkları düşerken, yağmur ve karla karışık yağmur da kendisini gösteriyor. Meteorolojik tahminlere göre yüksek kesimlerde de kar beklentisi var.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Van'ın kuzeyi ile Muş ve Bitlis in doğu ilçelerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur yükseklerde ise kar görülmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE
İpekyolu: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Tuşba: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Edremit: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Bahçesaray: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Başkale: Çok bulutlu
Çaldıran: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Çatak: Çok bulutlu
Erciş: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Gevaş: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Gürpınar: Çok bulutlu,
Muradiye: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Özalp: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Saray: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu