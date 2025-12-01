Doğal güzellikleriyle her mevsim ayrı güzellikler sunan Nemrut Kalderası, seyrine tatminsiz görüntüsüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Daha öncesinde uzaydaki astronotların bile birçok kez dikkatini çekmeyi başaran kaldera bu kez uçakla yapılan özel bir uçuş sırasında kilometrelerce yükseklikten görüntülendi.

Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kürşat tarafından çekilen fotoğraf karesi, Nemrut’un büyüleyici jeolojik yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Doğal güzellikleri, sıcak ve soğuk gölleri, buhar bacaları ve volkanik oluşumlarıyla dikkat çeken Nemrut Kalderası, yılın büyük bölümünde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde kraterin genişliği, karlı görüntüsü, gölün berraklığı ve çevresindeki volkanik arazinin detayları net bir şekilde görülüyor.

Aynı uçuşta fotoğraflanan 4 bin 58 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olma özelliğine sahip Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı da, zirvesindeki kar örtüsü ve Van Gölü kıyılarıyla bütünleşen görünümü ile dikkat çekti. Fotoğraf karesinde dağın yılın büyük bölümünde karla kaplı olan zirvesi net şekilde görüntülenirken, beyaz örtünün eteklere doğru uzanan görünümü ise seyrine tatminsiz bir görüntü sunuyor.