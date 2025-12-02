Yüksekova Cumhuriyet Mahallesi 23 Nisan Caddesi ile Kuruköy Caddesi'nde Akmercan Firması'nca yürütülen doğal gaz çalışmalarının ardından oluşan çukurlar, uzun süredir hem esnafın hem de sürücülerin tepkisine neden oluyor. Yolda meydana gelen çökmeler nedeniyle oluşan derin çukurlar araçlarda hasara yol açarken, bölgede yoğun toz ve çamur sorununa da neden oluyor.

Yaşadığı mağduriyeti anlatan sürücü Adem Ulalı, "Doğal gaz mağduriyetini gün geçtikçe daha çok yaşıyoruz. Bu yoldan her gün geçiyoruz. Çukur yüzünden araçlarımız zarar görüyor. Yetkililerin bir an önce bu yolu onarması gerekiyor, gerçekten artık yeter" dedi.

Esnaf Tufan Erez de, durumun günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, "Her gün burada binlerce insan ekmek almaya geliyor. Yazın inanılmaz toz oluyor, kışın ise çamurdan geçilmiyor. Geçtiğimiz gün iki araç burada lastik patlattı. Bu yolun bu şekilde kalması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Yolu sürekli kullanan bir diğer sürücü Mevlüt Ulalı ise yaşadıkları maddi zararı anlatarak, "Her gün bu yolu kullanıyoruz, neredeyse her gün sanayideyiz. En son 5 bin lira alt takımlara verdik. Bu yol böyle kaldıkça insanlar sürekli masraf yapmak zorunda kalacak" dedi.

Vatandaşlar, bozulan yolun bir an önce düzeltilmesini ve kalıcı bir çözüm üretilmesini talep ediyor.