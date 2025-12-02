Sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran dolu, özellikle Van-Özalp karayolunda yoğunlaştı. Kısa sürede beyaza bürünen yol kesimlerinde görüş mesafesi düştü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Dolu nedeniyle bazı araçlar yavaşlamak zorunda kalırken, trafik zaman zaman kontrollü şekilde sağlandı. Sürücüler, yolun kayganlaşması nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yetkililer, bölgede hava şartlarının anlık değişim gösterebildiğini belirterek, sürücülerin kış lastiği ve dikkatli sürüş konusunda uyarılması gerektiğini hatırlatıldı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgedeki yağışların aralıklarla devam edebileceğini ve özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve dolu ihtimali bulunduğunu dile getirdi. Sürücülerin takip mesafesini korumaları ve hız limitlerine uymaları büyük önem taşıdığı ifade edildi.