Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

OECD ÜLKELERİ ARASINDA 4.OLDUK!

Ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğü büyüme trendini 2025'in 3'üncü çeyreğinde de devam ettirmiştir. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık 3,7 büyüyerek istikrarlı seyrini korumuştur. Bu oranla OECD ülkeleri arasında 4. olduk. Türkiye'nin hedefi, rotası, izleyeceği güzergah bellidir. Bu hedef 86 milyonun tamamının refahını kalıcı biçimde artırmaktır. Bu ülkeye yeni bedeller ödetmeyecek, bedel ödetmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Suyu bulandırıp, bulanık suda sazan avına çıkanların oyunlarına gelmeyeceğiz.

KIZILELMA MESAJI!

KIZILELMA adını verdiğimiz insansız savaş uçağımız, MURAD isimli radarımızla tespit edilen bir savaş uçağını, GÖKDOĞAN isimli füzemizle havadan havaya tam isabetle vurmayı başardı.

ÖZEL'E TEPKİ!

Sayın Özel hedef saptırmasın. Cesareti varsa ve cellat görmek istiyorsa aynaya, kendi tarihine, CHP’nin geçmişine baksın. Celladı orada zaten görecektir

KABUL EDİLEMEZ!

MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'yi hedef alan dünkü saygısız ve hadsiz açıklamaları asla tasvip etmediğimizi, kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek isterim.Partimizin, ittifakımızın ve devletimizin önce Terörsüz Türkiye'yi, ardından terörsüz bölgeyi inşa etme azmi tamdır. AK Parti olarak tavrımız bellidir. Onlar ne yaparsa yapsın biz Türküyle, Kürtüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Lazıyla tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz