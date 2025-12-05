Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Van’da oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Serik Spor Futbol A.Ş. maçı sonrası PFDK’ya sevk edilen siyah – kırmızılı temsilcimize verilen ceza açıklandı. Kulübe, para cezası verildi.

PFDK kararında; “İmaj Altyapı Van Spor FK’nın, 29.11.2025 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Serik Spor Futbol A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 48.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada İmaj Altyapı Van Spor FK masörü Tayfun İşlen’in, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” dedi.