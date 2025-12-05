İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Kırmızı - Siyahlı Van ekibinin galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. Temsilcimiz, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken 3 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmak ve ligde yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Her iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, futbolseverler ise mücadeleyi heyecanla beklemeye başladı. Deplasman maçına gitmeyi düşünen Van Spor FK taraftarları, bilet fiyatlarını merak ediyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, galibiyet hasretine son vererek üst sıralara tırmanmayı hedeflerken; Manisa Futbol Kulübü ise alt sıralardan uzaklaşmak için taraftarı önünde mutlak galibiyet arayacak.

İŞTE BİLET FİYATLARI

Manisa Futbol Kulübü – İmaj Altyapı Van Spor FK karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle açıklandı:

Ev sahibi kapalı alt tribün: 45 TL

Misafir tribünü: 45 TL

Trendyol 1. Lig mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü - İmaj Altyapı VAN Spor FK mücadelesi 7 Aralık Pazar günü saat 16.00’da 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak.